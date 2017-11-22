Поліція встановлює обставини ДТП з неповнолітніми

Деталі листопада 22, 2017

На нерегульованому пішохідному переході водій збив трьох неповнолітніх дівчат. Розпочато досудове розслідування. 20 листопада близько 16:30 на проспекті 50-річчя Перемоги в Мелітополі сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

71-річний водій автомобіля ДЕУ, на нерегульованому пішохідному скоїв наїзд на трьох пішоходів – дівчат 2000 року народження.

Внаслідок ДТП – двох з них госпіталізовано до травматологічного відділення місцевої лікарні. Загрози для життя неповнолітніх немає.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Працівники поліції встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, у Мелітополі на нерегульованому пішохідному переході водій автомобіля збив 11-річного хлопчика.

Відділ комунікації поліції Запорізької області