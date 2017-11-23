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На Запоріжжі внаслідок ДТП постраждала неповнолітня

Деталі
листопада 23, 2017

У Мелітополі водій автомобіля БМВ збив неповнолітню, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. 15-річну дівчину госпіталізовано до лікарні. Розпочато досудове розслідування.

21 листопада о 8:40 на перехресті проспекту Б. Хмельницького та вулиці Бронзоса в Мелітополі сталася дорожньо-транспортна пригода.

На нерегульованому пішохідному переході місцевий мешканець 1997 року народження, керуючи автомобілем БМВ, скоїв наїзд на пішохода – дівчину 2001 року народження.
Внаслідок ДТП 15-річну дівчину госпіталізовано до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, поліція встановлює обставини ДТП з неповнолітніми яке сталось 21 листопада.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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