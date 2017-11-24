У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

Деталі листопада 24, 2017

22 листопада о 16:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася по вул. Віражна Шевченківського району

м. Запоріжжя.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить дах надвірної споруди на площі 50 кв. м.

О 17:05 пожежу вдалося локалізувати, а о 17:50 повністю ліквідувати горіння.

Причина пожежі встановлюються. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 8 вогнеборців.

Запорізький район: фахівці-піротехніки знешкодили вибухонебезпечний предмет часів минулих війн

22 листопада у с. Шевченківське Запорізького району піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя вилучили та знешкодили вибухонебезпечний предмет часів минулих війн – артснаряд калібру 152 мм

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

- організувати охорону небезпечного місця;

- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.



Прогноз погоди на 24 – 25 листопада 2017 року

по Запорізькій області

24.11.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5о морозу, вдень від 2о морозу до 3о тепла.

25.11.17 - Мінлива хмарність, без опадів, південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 2-7о морозу, вдень від 1о морозу до 4о тепла.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

ГУ ДСНС України у Запорізькій області