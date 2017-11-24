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На Запоріжжі стартував місячник "Перевізник-зима"

Деталі
листопада 24, 2017

До 17 грудня на території держави проводиться комплекс заходів, під час яких, поліцейські контролюватимуть підготовку автотранспорту

до осінньо-зимового періоду.

 

Метою заходів є: попередження аварійності на автомобільному транспорті загального користування в зимовий період, посилення контролю за безпекою дорожнього руху під час перевезення пасажирів, запобігання виникненню надзвичайних подій під час здійснення перевезень та додержання законодавства у зазначеній сфері.

В цей період працівники поліції Запоріжжя та області проводитимуть низку заходів, спрямованих на попередження та виявлення порушень вимог безпеки водіями пасажирськими перевізниками, водіями автобусів під час здійснення нерегулярних перевезень.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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