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У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували загорання автомобіля

Деталі
листопада 26, 2017

23 листопада о 16:52 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що за адресою вул. Полякова Шевченківськівський район м. Запоріжжя горить автомобіль.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить легковий автомобіль «Daewoo Nubira» . Площа пожежі склала 4 кв.м.
О 17:11 пожежу вдалося локалізувати, а о 17:35 повністю ліквідувати горіння.
Причина пожежі встановлюються. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 8 вогнеборців.


Приморський район: фахівці-піротехніки знешкодили 27 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

23 листопада у с. Радолівка Приморського району піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 27 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн – мінометну міну калібру 82 мм, гранату РГ-42 та 25 інших вибухонебезпечних предметів
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
- організувати охорону небезпечного місця;
- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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