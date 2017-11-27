Monday, November 27, 2017
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У Великобілозерському районі фахівці-піротехніки знешкодили 43 вибухонебезпечних предмета часів минулих війн

Деталі
листопада 27, 2017

26 листопада поблизу с. Ново Петрівка, Великобілозерського району піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя вилучили

та знешкодили 43 одиниці артилерійських снарядів калібру 122 мм часів минулих війн, які виявлені під час проведення земляних робіт. Наразі роботи по вилученню ВНП тривають.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
- організувати охорону небезпечного місця;
- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

 


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29.11.17 - Хмарно з проясненнями, дощ з мокрим снігом, вітер південно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 2о морозу до 3о тепла, вдень 1-6о тепла.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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