Бійці ДСНС області надають допомогу водіям внаслідок несприятливих погодних умов

Деталі листопада 30, 2017

29 листопада о 00:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у Оріхівському районі за с. Щербаки, траса

Оріхів – Василівка необхідна допомога рятувальників.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що внаслідок несприятливих погодних умов вантажний автомобіль КАМАЗ не міг самостійно продовжити рух. Підрозділ ГУ ДСНС відбуксували автомобіль на тверде покриття, після чого водій зміг продовжити далі рух самостійно. Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 рятувальників.

Цієї ж ночі о 03:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в Чернігівському районі, с Замостя в районі АЗС, внаслідок несприятливих погодних умов вантажний автомобіль Мерседес з’їхав у кювет та перекинувся. Прибувши на місце події, співробітники підрозділу ДСНС поставили автомобіль на колеса та відбуксували на безпечну ділянку. Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.



Запорізька область: фахівці-піротехніки знешкодили 2 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

28 листопада у Шевченківському районі м.Запоріжжя піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 1 одиницю вибухонебезпечних предметів часів минулих війн – артилерійський снаряд калібру 76 мм.

Цього ж дня, піротехніки ДСНС області вилучили і знешкодили артилерійський снаряд калібру 57 мм часів війн, який виявили місцеві жителі у лісосмузі с. Матвіївка, Вільнянського р-н.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

- організувати охорону небезпечного місця;

- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.





Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

29 листопада в місті Запоріжжя та місцями на території Запорізької області очікується ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вночі пориви східного вітру до 15-20 м/с, вдень туман.



Прогноз погоди на 30 листопада – 01 грудня 2017 року

по Запорізькій області

30.11.17 - Хмарно з проясненнями, вночі опади, місцями слабка ожеледь, вдень без істотних опадів, вітер південно-східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі від 1о морозу до 4о тепла, вдень 2-7о тепла.

01.12.17 – Хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями дощ, вітер південно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0-5о тепла, вдень 5-10о тепла.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

ГУ ДСНС України у Запорізькій області