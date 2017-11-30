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Запорізька область: внаслідок ДТП загинули водій та пасажир

Деталі
листопада 30, 2017

29 листопада близкьо 12 години до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на трасі Харків-Сімферополь в районі

смт Степногірськ, сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, під час руху зіткнулись автомобілі «Хюндай» та «Рено Магнум». На жаль, внаслідок цього, загинули водій та пасажир автомобіля «Хюндай».
Бійці ДСНС за допомогою гідравлічних ножиць вирізали тіла загиблих та передали працівникам поліції. Водій «Рено Магнум» не постраждав.
За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

 

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