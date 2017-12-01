У Запорізькій області поліцейські вилучили наркотики, зброю та боєприпаси

Деталі грудня 01, 2017

Під час санкціонованого обшуку працівники поліції виявили наркотики, зброю та боєприпаси у жителя Василівського району.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, працівники Василівського відділу поліції провели санкціонований обшук на території домоволодіння 38-річного жителя села Балки.

Поліцейські виявили та вилучили гранату із запалом, мисливську гвинтівку, 14 набоїв, 2 штик-ножа, тубус з гранатомету РПГ-8. Окрім того, правоохоронці виявили паперові згортки, металеві ємкості з наркотичною речовиною у висушеному стані та насінням коноплі.

Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

У діях фігуранта вбачаються ознаки злочинів, передбачених ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 314 злочинів у сфері незаконного обігу зброї.

Нагадаємо, що поліцейські охорони затримали двох зловмисниць, які в Запоріжжі під виглядом соціальних працівників пограбували пенсіонерку.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області





