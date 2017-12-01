Оперативна інформація щодо знеструмлення населених пунктів у Запорізькій області

У ніч з 29 на 30 листопада внаслідок погіршення погодних умов (дощ з мокрим снігом, пориви вітру) через спрацювання системи
захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 23 населених пунктів Запорізької області: 18 у Вільнянському районі (2 – частково) і 5 населених пунктів Запорізького району ( 3 –частково).
Станом на 09:00 проводяться роботи з відновлення електропостачання. На місцях працюють аварійні бригади ПАТ «Запоріжобленерго». Протягом дня 30 листопада планується відновити електропостачання у всіх знеструмлених населених пунктах.
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