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Запорізькі поліцейські повернули додому неповнолітнього

Деталі
грудня 06, 2017

Близько доби знадобилося працівникам поліції ювенальної превенції, щоб розшукати підлітка, який зник у Запорізькому районі.


4 грудня до Запорізького відділення поліції звернулась 42-річна мешканка смт Балабине. Жінка заявила, що 3 грудня близько 13:00 її 17-річний син пішов з дому та зник безвісти. Неповнолітній є дитиною з обмеженими можливостями (позбавлений слуху і здатності говорити). Його мобільний телефон вимкнений. Раніше хлопець неодноразово уходив з дому.

 

Працівники поліції розшукали підлітка за допомогою соціальних мереж. Стосовно хлопця кримінальних правопорушень вчинено не було. Він знаходився в Запоріжжі у знайомого. Використовуючи спрощену мову, правоохоронці провели з підлітком профілактичну бесіду. Дитину передали матері.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розшукали 600 зниклих безвісти неповнолітніх.

Нагадаємо, що в Бердянську внаслідок аварії постраждала малолітня дитина.

Відділ комунікації
поліції Запорізької області

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