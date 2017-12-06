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Мелітопольські школярі поспілкувалися з поліцейськими на тему "Права людини"

Деталі
грудня 06, 2017

У рамках Всеукраїнського тижня права та соціальної акції «Школа і поліція: моя Україна – правова держава» співробітники Мелітопольського відділу

поліції провели освітній захід для школярів.

 

Працівники Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області провели зустріч-бесіду на тему «Права людини» з учнями 9 класу місцевої школи.

Від поліцейських школярі дізнались про Загальну декларацію прав людини. А також про гарантовані Конституцією України права та обов’язки.
Співробітники поліції навели приклади порушень, за які законом передбачена відповідальність. Поспілкувались з підлітками на теми недопущення вживання алкоголю та тютюну.

Крім того, поліцейські провели роз’яснювальні бесіди з працівниками торгівельних мереж, що знаходиться поруч з навчальним закладом, щодо недопущення продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім.

З початку 2017 року інспектори ювенальної превенції склали 61 адміністративний протокол за ч.2 ст.156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами).

Нагадаємо, працівники поліції та служби у справах дітей провели профілактичні лекції у навчальних закладах Пологівського, Оріхівського, Вільнянського, Токмацького та Новомиколаївського районів.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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