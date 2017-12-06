У Запорізькому районі внаслідок пожежі загинув господар приватного житлового будинку

Деталі грудня 06, 2017

5 грудня о 07:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного подвір’я по вул. Степній в с. Петрополь

Запорізького району.

Прибувши на місце події рятувальники встановили, що у кімнаті житлового будинку горить диван та домашні речі на площі 2м. кв.

О 07:53 рятувальники повністю ліквідували горіння.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло 39-річного власника оселі без ознак життя.

Причина пожежі наразі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.

До ліквідації пожежі від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Від місцевої пожежної охорони с. Широке залучалась 1 одиниця техніки та 2 вогнеборця.

Мелітопольський район: вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

5 грудня о 08:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території одного із приватних домоволодінь по вул. Миру в с. Промінь Мелітопольського району.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в двох кімнатах житлового будинку горять домашні речі та меблі на загальній площі 21 кв. м.

Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.

О 09:03 вогнеборці локалізували загорання, а о 09:08 – повністю ліквідували.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.

До ліквідації пожежі ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.



Мелітопольський район: фахівці-піротехніки знешкодили 57 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

5 грудня в Мелітопольському районі поблизу с. Садове піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 47 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн: артснаряд калібру 105 мм, 6 артснарядів калібру 76 мм, 4 артснаряди калібру 45 мм, 3 мінометні міни калібру 82 мм, 9 мінометних мін калібру 51 мм, 7 гранат РГ-42 та 17 набоїв 14,5 мм часів минулих війн, які було виявлено 4 грудня місцевими мешканцями при проведенні земляних робіт.

Загалом за 2 дні роботи піротехніки Аварійно-рятувального загону знешкодили 57 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

- організувати охорону небезпечного місця;

- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.



Прогноз погоди на 07 – 08 грудня 2017 року

по Запорізькій області

07.12.17 – Хмарно з проясненнями, часом опади, вітер вночі західний, вдень південно-західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі від 2о морозу до 3о тепла, вдень 0-5о тепла.

08.12.17 – Хмарно з проясненнями, невеликі опади, вітер південно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 2 о морозу до 3 о тепла, вдень 3-8о тепла.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

ГУ ДСНС України у Запорізькій області