Деталі грудня 07, 2017

6 грудня о 14:28 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в топці котла ПТВМ-30 №4 у приміщенні котельні концерну «Міські

теплові мережі», філія Олександрівського району, по вул. Святого Миколая, стався вибух газу, внаслідок якого виведені з ладу 3 газові котли, зруйновані перегородки та перекриття. В результаті чого, сталося загорання кабелів та технологічного устаткування на загальній площі 70 кв.м. Саме за таким сценарієм, комісія ДСНС перевіряла готовність екстрених служб міста Запоріжжя до дій за призначенням.

Котельня забезпечує гарячим водо- та теплопостачанням 35 тисяч мешканців міста. На момент «вибуху» в будівлі знаходилися працівники, троє з яких умовно загинули, ще двоє постраждали, інші - евакуйовані.

Загалом, до тренувань від ГУ ДСНС України у Запорізькій області задіяли 40 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки, від ГУ НП 3 одиниці техніки та 10 чоловік, від медицини катастроф - 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу, від МКП «Кобра»- 2 одиниці техніки та 8 чоловік, від ПАТ«Запоріжгаз» - 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.

При проведенні оперативних дій рятувальники під уламками будівельних конструкцій виявили тіла трьох умовно загиблих осіб та двох з ознаками життя, яким медики надали допомогу на місці, після чого госпіталізували до реанімаційного відділення 5-ї міської лікарні м. Запоріжжя.

Ліквідацію пожежі вогнеборці проводили в апаратах на стисненому повітрі. З метою забезпечення проведення оперативно-слідчих дій, бійці ДСНС за допомогою механічних домкратів, провели фіксацію та блокування пошкоджених залізобетонних плит перекриття.

На місці події працювала мобільна оперативна група ГУ ДСНС України в Запорізькій області на чолі з першим заступником начальника Головного управління підполковником служби цивільного захисту Володимиром Матросовим.

Після ліквідації пожежі аварійно-комунальні служби міста відновили централізоване гаряче водопостачання та опалення мешканцям району.

Також на місці умовної надзвичайної ситуації, заступник Запорізького міського голови Валерій Еделєв провів екстрену нараду, на якій визначились з обсягом та термінами умовних відновлювальних робіт.

Підбиваючи підсумки ліквідації умовної надзвичайної ситуації, член комісії, провідний фахівець Департаменту запобігання з надзвичайних ситуації ДСНС України Василь Хорошун, подякував усім задіяним службам за оперативні та високопрофесійні дії:

«Одним з найнебезпечніших чинників осінньо-зимового періоду є аварії на теплопостачальних об’єктах. І тому усім службам цивільного захисту необхідно постійно бути готовими до оперативного реагування на такі надзвичайні події та відновлення систем життєзабезпечення населення».

Нагадаємо, навчання пройшли в рамках контрольної перевірки ДСНС України щодо стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки у Запорізькій області в період з 5 по 14 грудня.