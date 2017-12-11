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ДТП з розливом аміаку в Енергодарі – умовна ввідна від комісії ДСНС

Деталі
грудня 11, 2017

7 грудня о 13:55 за легендою навчань, в результаті ДТП на вулиці Курчатова, м. Енергодар зіткнулись легковий автомобіль та автоцистерна, яка

перевозила аміак. Внаслідок цієї події, сталася розгерметизація цистерни аміаку та його вилив 2,5 тонн на проїжджу частину. В результаті умовної надзвичайної події загинула 1 людина, ще двоє людей постраждали.
Хмара зараженого повітря поширювалась у західному напрямку зі швидкістю 6-12 м/с. В результаті чого, умовно евакуйовано Перший мікрорайон міста, який потрапляв в зону ймовірного ураження.
Рятувальники, використовуючи спеціальне обладнання, деблокували постраждалих з понівеченого транспортного засобу та перенесли на ношах із зони зараження до карети швидкої допомоги, і винесли тіло умовно загиблого.
Вогнеборці за допомогою водяної завіси провели дезактивацію умовного розливу аміаку. Після чого хіміки-дозиметристи взяли пробу повітря на наявність аміаку. Станом на 14:13 вміст цієї хімічної речовини не перевищував норми.
На місці події працювала міська комісія ТЕБ та НС, яка керувала ліквідацією наслідків надзвичайної події та організовувала умовну евакуацію населення, що потрапило в зону ураження.
Всього на ліквідацію умовної надзвичайної події від ГУ ДСНС України у Запорізькій області залучалось 5 одиниць техніки та 23 рятувальника. Окрім вищезазначених екстрених служб у навчаннях брали участь співробітники швидкої допомоги та поліції.
У Запорізькій області триває контрольна перевірка реалізації державної політики у сфері цивільного захисту. Бійці ДСНС вкотре пройшли випробування на готовність до дій за призначенням.
Нагадаємо, навчання пройшли в рамках контрольної перевірки ДСНС України щодо стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки у Запорізькій області, яка триває з 5 по 14 грудня.

 

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