У м. Запоріжжя під час пожежі загинув чоловік

Деталі грудня 11, 2017

7 грудня о 19:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в одному із п’ятиповерхових будинків на бульварі

Центральний Вознесенівського району м. Запоріжжя.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на третьому поверсі в квартирі горіли меблі, домашні речі на загальній площі 7 кв.м.

Під час гасіння пожежі, вогнеборці виявили у кімнаті чоловіка. Рятувальники винесли постраждалого на вулицю та передали лікарям. Чоловіку провели реанімаційні заходи та, на жаль, життя врятувати не вдалося.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.

О 19:43 рятувальники ліквідували займання, а о 20:20 – повністю ліквідували.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.

Гуляйпільський район: фахівці-піротехніки знешкодили вибухонебезпечний предмет часів минулих війн

7 грудня в Гуляйпільському районі поблизу с. Новодарівка піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 1 вибухонебезпечний предмет часів минулих війн - артснаряд калібру 76 мм.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

- організувати охорону небезпечного місця;

- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

ГУ ДСНС України у Запорізькій області