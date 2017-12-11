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У м. Запоріжжя під час ліквідації пожежі бійці ДСНС врятували двох людей

Деталі
грудня 11, 2017

8 грудня о 13:45 до Служби порятунку «101» надійшло про повідомлення про пожежу в м. Запоріжжя по вул. Рекордна.


Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в підвалі покинутої будівлі горіло побутове сміття на площі 1 кв. м. На момент виникнення пожежі, в приміщенні знаходилось дві людини, які не могли самостійно покинути небезпечне місце. Вогнеборці вивели людей на свіже повітря. Врятовані від надання медичної допомоги відмовились.
Вже о 13:56 пожежу локалізували, а о 13:58 повністю ліквідували горіння.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу.

 

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