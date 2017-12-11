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У м. Запоріжжя рятувальники прибрали аварійне дерево, яке впало на п’ятиповерховий житловий будинок

Деталі
грудня 11, 2017

10 грудня о 14:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що по вул. Яценка м. Запоріжжя сталась надзвичайна подія.


Як з’ясувалось, через несприятливі погодні умови та сильні пориви вітру на п’ятиповерховий будинок впало дерево. Через це були пошкоджені житлові балкони на 4 та 5 поверхах, що в свою чергу становило загрозу життю та здоров’ю мешканців житлового будинку та перехожих.
На місце виклику прибув Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області. Бійці ДСНС встановили освітлювальну башту, щоб освітити місце події. За допомогою автовишки обпиляли дерево та з допомогою крану прибрали його з будівлі.
Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.
Від ГУ ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу, від комунальної служби міста – 1 одиниця техніки.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області застерігає: під час грози та сильного вітру не слід знаходитись на вулиці поблизу високих дерев. Краще перечекати негоду у приміщенні або під’їзді будинку.

 

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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