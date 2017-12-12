Деталі грудня 12, 2017

11 грудня о 13:30, у ході проведення контрольної перевірки ДСНС України, на території м. Токмак, згідно раптової ввідної в приміщенні

загальноосвітньої школи № 5 по вул. Шевченка, у ході навчального процесу на перерві невстановлена особа занесла у приміщення невідому речовину. Після чого педагогічний склад закладу виявив розлив рідини, яка за зовнішніми ознаками нагадує ртуть. Площа розливу умовно склала 1 кв.м.

До прибуття підрозділу ДСНС, персонал закладу провів евакуацію 826 дітей і 53 працівника та перевірку наявності дітей згідно журналів відвідування. Директор школи забезпечила доступ підрозділів ДСНС для проведення заходів щодо мінімізації наслідків впливу небезпечної речовини.

Для проведення демеркуризації приміщення прибули 7 рятувальників та 2 одиниці техніки. Бійці ДСНС зібрали ртуть в спеціальний контейнер для зберігання та подальшої утилізації. Після чого рятувальники обробили умовну небезпечну ділянку розчином соди.

На місце надзвичайної події прибув заступник мера міста Олександр Баглай, спіробітники поліції, швидкої медичної допомоги, районного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України та Запоріжгазу.

Співробітники поліції забезпечили охорону громадського порядку, збереження матеріальних цінностей та запобігли доступу сторонніх осіб на територію до особового розпорядження. Медики знаходились на безпечній відстані і були готові до реагування. На щастя, допомога лікарів не знадобилась, оскільки постраждалих, згідно ввідної немає.

Додаткова інформація:

Якщо в приміщенні розбито ртутний градусник:

- виведіть з приміщення всіх людей, у першу чергу дітей, інвалідів, людей похилого віку;

- відчиніть настіж усі вікна у приміщенні;

- максимально ізолюйте від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері;

- захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов'язкою;

- негайно починайте збирати ртуть: збирайте спринцівкою великі кульки і відразу скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г перманганату калію на 1 літр води), більш дрібні кульки збирайте щіточкою на папір і теж скидайте в банку. Банку щільно закрийте кришкою. Використання пилососу для збирання ртуті - забороняється;

- вимийте забруднені місця мильно-содовим розчином (400 грамів мила і 500 грамів кальцинованої соди на 10 літрів води) або розчином перманганату калію (20 грамів на 10 літрів води);

- зачиніть приміщення після обробки так, щоб не було сполучення з іншими приміщеннями і провітрюйте протягом трьох діб;

- утримуйте в приміщенні, по можливості, температуру не вище 18-200С для скорочення термінів обробки протягом проведення всіх робіт;

- вичистіть та промийте міцним, майже чорним розчином марганцівки підошви взуття, якщо ви наступили на ртуть.

Якщо ртуті розлито більше, ніж у градуснику:

- зберігайте спокій, уникайте паніки;

- виведіть з приміщення всіх людей, надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку - вони підлягають евакуації в першу чергу;

- захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов'язкою;

- відчиніть настіж усі вікна;

- ізолюйте максимально забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері;

- швидко зберіть документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі;

- вимкніть електрику та газ, загасіть вогонь у грубах перед виходом з будинку;

- негайно повідомте до служби порятунку «101» або до поліції за телефоном «102».

Боротьба з великою кількістю ртуті та її парів дуже складна. Хіміки називають її демеркуризацією.