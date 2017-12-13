У Михайлівському районі рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

Деталі грудня 13, 2017

11 грудня о 18:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу на території приватного домоволодіння на вул. Садова с.Садове, Михайлівського району.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на приватному подвір’ї горить надвірна споруда загальною площею 12 кв. м.

О 19:24 бійці ДСНС локалізували пожежу, а о 20:24 повністю ліквідували.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Запорізький район: фахівці-піротехніки знешкодили 2 одиниці ВНП часів минулих війн

11 грудня фахівці-піротехніки ГУ ДСНС області знешкодили артилерійський снаряд калібру 152 мм та мінометну міну калібру 82 мм часів минулих війн. Зазначені вибухонебезпечні предмети виявлені місцевим мешканцем у полі в с. Веселянка Запорізького району.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

- організувати охорону небезпечного місця;

- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.



Прогноз погоди на 13 – 14 грудня 2017 року

по Запорізькій області

13.12.17 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно 7-12м/с, температура повітря вночі від 2-7о тепла, вдень 8-13о тепла.

14.12.17 – Хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний 7-12м/с, температура повітря вночі 0-5о тепла, вдень 4-9о тепла

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

ГУ ДСНС України у Запорізькій області