Tuesday, December 19, 2017
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У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу у приватному двоповерховому будинку

Деталі
грудня 19, 2017

17 грудня о 11:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території домоволодіння по вул. Учнівська, Дніпровського району м. Запоріжжя.


Прибувши на місце події рятувальники встановили, що в кімнаті приватного двоповерхового житлового будинку горять домашні речі загальною площею 20 кв.м.
Через сильну задимленість бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 11:50 вогнеборці локалізували загорання, а о 13:00 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного займання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

 

м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу в дачному будинку
17 грудня о 18:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території приватного домоволодіння по вул. Г. Квітки-Основ’яненка Шевченківського району м. Запоріжжя.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що горить дачний будинок на загальною площею 30 кв.м.
О 19:15 вогнеборці локалізували загорання, а о 19:25 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного займання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.


К-Дніпровський район: фахівці-піротехніки знешкодили 45 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
16 грудня фахівці-піротехніки ГУ ДСНС області знешкодили 45 артилерійських снарядів калібру 105 мм часів минулих війн. Зазначені вибухонебезпечні предмети виявлені місцевим мешканцем у полі за межами с. Заповітне у К-Дніпровського району.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
- організувати охорону небезпечного місця;
- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.


Прогноз погоди на 19 – 20 грудня 2017 року
по Запорізькій області
19.12.17 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер північно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі від 4о морозу до 1о тепла, вдень від 1о морозу до 4о тепла.
20.12.17 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5о морозу, вдень 0-5о тепла.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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