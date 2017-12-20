У м. Запоріжжя рятувальники надали допомогу комунальним службам міста

18 грудня о 16:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Запоріжжя Олександрівського району по пр. Соборний необхідна допомога комунальним службам міста.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що з даху п’ятиповерхового житлового будинку звисають металеві листи, та існує загроза перехожим.
Співробітники підрозділу ДСНС, за допомогою АКП «Бронто» та шансового інструменту демонтували небезпечні конструкції.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Прогноз погоди на 20 – 21 грудня 2017 року
по Запорізькій області
20.12.17– Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5 о морозу, вдень 0-5 о тепла.
21.12.17– Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний 5-10 м/с, температура повітря вночі0-5о морозу, вдень 0-5о тепла.
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ГУ ДСНС України у Запорізькій області
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