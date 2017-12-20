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У Запоріжжі старшокласникам розповіли про професію поліцейського та юриста

Деталі
грудня 20, 2017

Працівники Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та Головного управління Національної поліції в Запорізькій області

зустрілися з учнями старших класів навчальних закладів Запоріжжя.

 

Захід відбувся 15 грудня в приміщенні обласного центру молоді та був присвячений профорієнтаційній роботі. Під час зустрічі працівники відділів ювенальної превенції та кадрового забезпечення запорізької поліції познайомили учнів старших класів з професією поліцейського, її перевагами.
Працівники і студенти Дніпропетровського університету внутрішніх справ розповіли, що необхідно вміти для підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, які готують поліцейських, та запросили запорізьких школярів на навчання до їх закладу.
Нагадаємо, що працівники Веселівського відділення поліції відвідали місцеву школу та провели профілактичну бесіду з дітьми.

Відділ комунікації
поліції Запорізької області

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