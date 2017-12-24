У Бердянському районі внаслідок пожежі загинуло два чоловіка

21 грудня о 09:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території колишнього підприємства по вул. Космічна, с. Азовське Бердянського району виникла пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у приміщенні окремо розташованої споруди на другому поверсі горять меблі на площі 8 кв. м.
Під час розвідки бійці ДСНС виявили тіла двох чоловіків без ознак життя.
О 10:14 пожежу локалізували, а о 10:18 повністю ліквідували горіння.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від МПО с. Азовське залучалась 1 одиниця техніки та 2 вогнеборця.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням проявляти особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового та пічного опалення, а також електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам'ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
Окремо звертаємося до керівників підприємств, установ та організацій з проханням виявити підвищену увагу при використанні електричного, газового та іншого обладнання на виробництві. Особливої уваги потребують системи життєзабезпечення, енергопостачання міст, населених пунктів, підприємств та установ.
В черговий раз закликаємо всіх мешканців Запоріжжя та області: лише дотримуючись правил безпеки, будучи уважними до себе та ближніх ми зможемо уникнути більшості «сезонних» небезпек, попередимо травмування та нещасні випадки.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області закликає громадян дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки:
- не нехтуйте заходами безпеки при користуванні газовими та пічними приладами;
- не захаращуйте входи до помешкань, сходи, коридори, проходи до засобів пожежогасіння;
- постійно слідкуйте за справністю електромережі, електричних приладів;
- не перевантажуйте електромережу;
- не залишайте дітей без нагляду (прибирайте сірники в недоступні для них місця, не допускайте ігор з вогнем);
- дотримуйтесь запобіжних заходів при застосуванні легкозаймистих і горючих рідин, лаків і фарб;
у разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером «101»
Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
ГУ ДСНС України у Запорізькій області
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