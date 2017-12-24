У Бердянському районі внаслідок пожежі загинуло два чоловіка

Деталі грудня 24, 2017

21 грудня о 09:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території колишнього підприємства по вул. Космічна, с. Азовське Бердянського району виникла пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у приміщенні окремо розташованої споруди на другому поверсі горять меблі на площі 8 кв. м.

Під час розвідки бійці ДСНС виявили тіла двох чоловіків без ознак життя.

О 10:14 пожежу локалізували, а о 10:18 повністю ліквідували горіння.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від МПО с. Азовське залучалась 1 одиниця техніки та 2 вогнеборця.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням проявляти особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового та пічного опалення, а також електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам'ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.

Окремо звертаємося до керівників підприємств, установ та організацій з проханням виявити підвищену увагу при використанні електричного, газового та іншого обладнання на виробництві. Особливої уваги потребують системи життєзабезпечення, енергопостачання міст, населених пунктів, підприємств та установ.

В черговий раз закликаємо всіх мешканців Запоріжжя та області: лише дотримуючись правил безпеки, будучи уважними до себе та ближніх ми зможемо уникнути більшості «сезонних» небезпек, попередимо травмування та нещасні випадки.

ГУ ДСНС України у Запорізькій області закликає громадян дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки:

- не нехтуйте заходами безпеки при користуванні газовими та пічними приладами;

- не захаращуйте входи до помешкань, сходи, коридори, проходи до засобів пожежогасіння;

- постійно слідкуйте за справністю електромережі, електричних приладів;

- не перевантажуйте електромережу;

- не залишайте дітей без нагляду (прибирайте сірники в недоступні для них місця, не допускайте ігор з вогнем);

- дотримуйтесь запобіжних заходів при застосуванні легкозаймистих і горючих рідин, лаків і фарб;

у разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером «101»



Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

ГУ ДСНС України у Запорізькій області