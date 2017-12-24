У м. Запоріжжя внаслідок пожежі у приватному будинку загинула власниця оселі

Деталі грудня 24, 2017

23 грудня о 23:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вул. Кутузова, Шевченківського р-н, м. Запоріжжя.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить будинок та домашні речі в ньому на площі 45 кв. м.

Під час розвідки бійці ДСНС виявили тіло жінки, власниці будинку 1953 р.н. без ознак життя.

О 00:19 пожежу локалізували, а о 00:30 повністю ліквідували горіння.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалась 5 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням проявляти особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового та пічного опалення, а також електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам'ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.

Окремо звертаємося до керівників підприємств, установ та організацій з проханням виявити підвищену увагу при використанні електричного, газового та іншого обладнання на виробництві. Особливої уваги потребують системи життєзабезпечення, енергопостачання міст, населених пунктів, підприємств та установ.

В черговий раз закликаємо всіх мешканців Запоріжжя та області: лише дотримуючись правил безпеки, будучи уважними до себе та ближніх ми зможемо уникнути більшості «сезонних» небезпек, попередимо травмування та нещасні випадки.

ГУ ДСНС України у Запорізькій області закликає громадян дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки:

- не нехтуйте заходами безпеки при користуванні газовими та пічними приладами;

- не захаращуйте входи до помешкань, сходи, коридори, проходи до засобів пожежогасіння;

- постійно слідкуйте за справністю електромережі, електричних приладів;

- не перевантажуйте електромережу;

- не залишайте дітей без нагляду (прибирайте сірники в недоступні для них місця, не допускайте ігор з вогнем);

- дотримуйтесь запобіжних заходів при застосуванні легкозаймистих і горючих рідин, лаків і фарб;

• у разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером «101»

Токмацький р-н: внаслідок пожежі загинув чоловік

23 грудня о 09:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул.Шкільна, с. Нове Токмацького р-н.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить будинок та домашні речі в ньому на площі 42 кв. м.

Під час розвідки бійці ДСНС виявили тіло власника будинку 1959 р.н. без ознак життя.

О 09:45 пожежу локалізували, а о 10:05 повністю ліквідували горіння.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 чоловік особового складу.

Якимівський район: фахівці-піротехніки знешкодили 27 одиниць ВНП часів минулих війн

23 грудня фахівці-піротехніки ГУ ДСНС області знешкодили 27 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Серед них артилерійський снаряд калібру 76 мм – 7 одиниць, граната Ф-1 – 12 одиниць, артилерійський снаряд калібру 122 мм – 2 одиниці, мінометна міна – калібру 82 мм – 6 одиниць. Зазначені вибухонебезпечні предмети виявили місцеві мешканці у лісосмузі, поблизу с. Перемога Якимівського р-н.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

- організувати охорону небезпечного місця;

- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

Прогноз погоди на 24 – 25 грудня 2017 року

по Запорізькій області

24.12.17 – Хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликі опади, вітер західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20м/с, температура повітря вночі від 2о морозу до 3о тепла, вдень 2-7о.

25.12.17 – Хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, вітер західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 2-7о тепла, вдень 4-9о тепла.