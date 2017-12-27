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Запорізькі вибухотехніки знешкодили 155 вибухонебезпечних боєприпасів в зоні АТО

Деталі
грудня 27, 2017

Спеціалісти-вибухотехніки ГУНП в Запорізькій області повернулись із зони проведення АТО. Поліцейські під час відрядження вилучили

184 вибухонебезпечних боєприпасів та знешкодили майже 1 кг вибухових речовин.

 

Протягом місяця працівники Вибухотехнічного управління ГУНП в Запорізькій області перебували у зоні проведення антитерористичної операції на території Луганської області. 20 грудня відбулась чергова ротація поліцейських.

Під час відрядження за участю запорізьких вибухотехніків було виявлено та вилучено 184 вибухонебезпечних боєприпаси, 1,5 кг вибухових речовин. Крім того, проведено 2 огляди місця події за фактами обстрілів жилих будинків на лінії розмежування в зоні АТО, під час яких було встановлено типи артеллерійських снарядів, що вибухнули та напрямок з якого вівся обстріл. Також було знищено 155 вибухонебезпечних боєприпасів та майже 1 кг вибухових речовин.
Також спеціалістами-вибухотехніками проведено 13 профілактичних оглядів громадських місць з метою забезпечення безпеки під час проведення масових заходів.

Спеціалісти проводили заняття із працівниками поліції інших областей, під час яких навчали колег правилам безпечного поводження із вибухонебезпечними матеріалами у разі їх виявлення.

Нагадаємо, що в одній з квартир будинку в місті Дніпрорудне поліцейські виявили труп чоловіка та жінку з тілесними ушкодженнями. Поліцейські встановлюють всі обставини злочину.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області

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