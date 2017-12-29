Під час Новорічних та Різдвяних свят рятувальники Запорізького гарнізону працюватимуть у посиленому режимі несення служби

Деталі грудня 29, 2017

З метою оперативного реагування на надзвичайні події та ситуації у період новорічних і різдвяних свят підрозділи ДСНС України переведені

на посилений режим несення служби. В області цілодобово на чергуванні перебуватимуть 284 чоловіка особового складу та 87 одиниць техніки. Також, Головне управління готове забезпечити введення в бойові розрахунки резервної техніки та особового складу для виконання завдань за призначенням, а це додатково 282 рятувальники та 103 одиниці спеціальної та інженерної техніки, а також водолазні та піротехнічні розрахунки.

В період святкування новорічних свят та Різдва Христового Головним управлінням визначений склад, порядок дій і графіки чергування оперативних мобільних груп. Пожежна, інженерна і спеціальна техніка приведена у підвищену готовність, інженерно-інспекторський склад закріплений за об’єктами святкування та затверджений графік їх чергування.

ГУ ДСНС України у Запорізькій області