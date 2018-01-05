Деталі Опубліковано: П'ятниця, 05 січня 2018, 15:23

4 січня о 18:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на території приватного домоволодіння по вул. Перспективна, с. Лукашеве, Запорізького р-н виникла пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять домашні речі меблі в житловому будинку на кухні на площі 5 кв. м.

О 18:39 локалізували загоряння, о 18:58 повністю ліквідували.

Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки, 7 чоловік особового складу.

Василівський р-н: рятувальники ліквідували загоряння будинку

4 січня о 17:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Чапаєва, с. Широке, Василівського р-н.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить будинок та домашні речі в ньому на площі 30 кв. м.

О 18:10 локалізували загоряння, о 19:00 повністю ліквідували.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки, 4 чоловік особового складу.

Прогноз погоди на 05 січня 2017 року

по Запорізькій області

Хмарно, вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів, туман, вночі місцями слабка ожеледь, вітер південно-східний 3-8 м/с, температура повітря вночі від 1о морозу до 4о тепла, вдень 1-6о тепла.

по місту Запоріжжя

Хмарно, вночі невеликі опади, вдень без істотних опадів, туман, вночі слабка ожеледь, вітер південно-східний 3-8 м/с, температура повітря вночі від 1о морозу до 1о тепла, вдень 3-5о тепла.

Прогноз погоди на 06 - 07 січня 2018 року.

по Запорізькій області

06.01.18 – Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер південний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5о тепла, вдень 3-8о тепла.

07.01.18 – Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5о тепла, вдень 4-9о тепла.



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