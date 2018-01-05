Ринок праці Запорізької області
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- Опубліковано: П'ятниця, 05 січня 2018, 15:44
Станом на 05 січня 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 21,9 тис. осіб, з них 16,7 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 05 січня 2018 року – 900 одиниць (у м. Запоріжжі – 627 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 24 безробітні особи (у м. Запоріжжі – 7 безробітних).
З початку січня 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 211 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 58 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.
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