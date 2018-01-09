У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
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- Опубліковано: Вівторок, 09 січня 2018, 11:13
5 січня о 17:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вул. Леонтовича,
Дніпровського р-н, м. Запоріжжя.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в одній із кімнат приватного будинку горять домашні речі та меблі на загальній площі 20 кв. м.
О 17:26 бійці ДСНС локалізували загоряння, о 17:36 повністю ліквідували.
Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.
На момент виникнення пожежі господарів не було вдома, тому постраждалих внаслідок події немає.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області
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