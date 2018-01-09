Деталі Опубліковано: Вівторок, 09 січня 2018, 14:37

9 січня о 10:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку на території приватного домоволодіння по вул. Архітектурна м. Запоріжжя.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить будинок та домашні речі в ньому на загальній площі 70 кв. м.

О 10:50 пожежу локалізували, а о 11:16 повністю ліквідували горіння.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалась 3 одиниці техніки та 12 чоловіка особового складу.

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