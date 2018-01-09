У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували пожежу у приватному будинку
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- Опубліковано: Вівторок, 09 січня 2018, 14:37
9 січня о 10:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку на території приватного домоволодіння по вул. Архітектурна м. Запоріжжя.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить будинок та домашні речі в ньому на загальній площі 70 кв. м.
О 10:50 пожежу локалізували, а о 11:16 повністю ліквідували горіння.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 3 одиниці техніки та 12 чоловіка особового складу.
Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
ГУ ДСНС України у Запорізькій області
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