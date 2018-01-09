У Мелітопольському районі фахівці-піротехніки знешкодили 28 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
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- Опубліковано: Четвер, 11 січня 2018, 14:10
10 січня фахівці-піротехніки ГУ ДСНС області знешкодили 28 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, а саме: 2 мінометні міни калібром 82 мм, 6 артилерійських снарядів калібром 76 мм, 4 гранати РГ-42 та 16 інших вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
Нагадаємо, небезпечні знахідки виявили місцеві мешканці під час земляних робіт по вул. Нестеренко с. Новгородківка Мелітопольський район.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
- організувати охорону небезпечного місця;
- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Прогноз погоди на 11 січня 2017 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 3-8о морозу, вдень від 2о морозу до 3о тепла.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 4-6о морозу, вдень 0-2о тепла.
Прогноз погоди на 12 - 13 січня 2018 року.
по Запорізькій області
12.01.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 3-8о морозу, вдень від 2о морозу до 3о тепла.
13.01.18 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 3-8о морозу, вдень від 4о морозу до 1о тепла.
Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
ГУ ДСНС України у Запорізькій області
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