Деталі Опубліковано: П'ятниця, 12 січня 2018, 10:01

11 січня о 14:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію в одному із будинків по вул. Центральна м. Дніпрорудне.

За інформацією поліції на 4-му поверсі знаходиться літня жінка, яка тривалий час не відповідала на дзвінки. Рятувальники за допомогою автодрабини через балкон потрапив до квартири та відкрили вхідні двері. В одній із кімнат виявили 84-річну господарку в непритомному стані. Врятовану жінку передали медикам швидкої медичної допомоги. Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.



Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

Вночі та вранці 12 січня у місті Запоріжжя та місцями на території Запорізької області очікується туман з видимістю 100-500 метрів.

Вдень 12 січня місцями на території Запорізької області очікуються пориви східного вітру до 15-20 м/с.



Прогноз погоди на 12 січня2017 року

по Запорізькій області

Мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями туман, паморозь, слабка ожеледь, вітер східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20м/с, температура повітря вночі 3-8о морозу ,вдень від 4о морозу до 1о тепла.

по місту Запоріжжя

Мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці туман, паморозь, слабка ожеледь, вітер східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 4-6о морозу, день 0-2о морозу.

Прогноз погоди на 13 - 14 січня 2018 року.

по Запорізькій області

13.01.18– Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 3-8о морозу, день 0-5о морозу.

14.01.18– Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 7-12о морозу, вдень1-6о морозу.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області