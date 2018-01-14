Деталі Опубліковано: Неділя, 14 січня 2018, 17:25

Навчати малечу культурі безпечної поведінки необхідно з самого дитинства. Тому, аби убезпечити підростаюче покоління від виникнення нештатних ситуацій спеціалісти Головного управління ДСНС України у Запорізькій області постійно проводять роз’яснювальні бесіди в освітніх закладах міста й області.

Так, 12 січня, запорізькі рятувальники завітали до маленьких вихованців Дошкільного підрозділу ЗНВК «Запорізька Січ».

Дітлахи підготували справжню музичну виставу для рятувальників за мотивами однойменної казки «Кицькин дім». А для наочної демонстрації, вони використовували роботу переможця Місячника безпеки життєдіяльності в 2017 році - в’язаний будиночок із усіма героями казки.

Малеча в ігровій формі показала, як необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки, аби не допустити лиха в домі.

Фахівці Служби порятунку, у свою чергу, розповіли дітлахам про лихо, до якого може призвести необережне поводження з вогнем та нехтування правилами безпеки.

Рятувальники подякували дітям за чудову виставу та на згадку подарували їм невеличкі сувеніри.

ГУ ДСНС України у Запорізькій області