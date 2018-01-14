У м. Запоріжжя наймолодшим запоріжцям – про безпеку
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- Опубліковано: Неділя, 14 січня 2018, 17:25
Навчати малечу культурі безпечної поведінки необхідно з самого дитинства. Тому, аби убезпечити підростаюче покоління від виникнення нештатних ситуацій спеціалісти Головного управління ДСНС України у Запорізькій області постійно проводять роз’яснювальні бесіди в освітніх закладах міста й області.
Так, 12 січня, запорізькі рятувальники завітали до маленьких вихованців Дошкільного підрозділу ЗНВК «Запорізька Січ».
Дітлахи підготували справжню музичну виставу для рятувальників за мотивами однойменної казки «Кицькин дім». А для наочної демонстрації, вони використовували роботу переможця Місячника безпеки життєдіяльності в 2017 році - в’язаний будиночок із усіма героями казки.
Малеча в ігровій формі показала, як необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки, аби не допустити лиха в домі.
Фахівці Служби порятунку, у свою чергу, розповіли дітлахам про лихо, до якого може призвести необережне поводження з вогнем та нехтування правилами безпеки.
Рятувальники подякували дітям за чудову виставу та на згадку подарували їм невеличкі сувеніри.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області
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