Деталі Опубліковано: Неділя, 14 січня 2018, 17:43

13 січня о 12:45 до Служби порятунку «101» від чергового Національної поліції надійшло повідомлення про подію, яка сталася на території приватного домоволодіння по вул. Доблесна м. Запоріжжя.

Зі слів сусідів було чутно благання про допомогу. Прибувши на місце події, рятувальники виявили у погребі чоловіка, якого привалило дерев’яними балками перекриття погреба, внаслідок чого не міг самотужки піднятися.

Рятувальники звільнили постраждалого чоловіка та передали працівникам швидкої допомоги. З переломом ноги його доставили до 9 міської лікарні.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.



Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

Прогноз погоди на 14 - 15 січня 2018 року.

по Запорізькій області

14.01.18 – Хмарно, сніг, місцями ожеледиця, вітер північно-східний 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 7-12о морозу, вдень 2-7о морозу.

15.01.18 – Хмарно, місцями невеликий сніг, місцями ожеледиця, вітер південно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 6-11о морозу, вдень

1-6о морозу.

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ГУ ДСНС України у Запорізькій області