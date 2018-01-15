Деталі Опубліковано: Понеділок, 15 січня 2018, 13:29

14 січня об 11:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому будинку по вул. Володимирська, в м. Токмак.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в квартирі на першому поверсі горять диван та ковдра на площі 2 кв.м.

Одночасно з гасінням пожежі вогнеборці вивели на свіже повітря 17 людей серед яких п’ятеро дітей (2, 4 та 7-и років). Об 11:21 бійці ДСНС локалізували загоряння, а об 11:45 – повністю ліквідували.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 4 чоловік особового складу.

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