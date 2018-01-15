Деталі Опубліковано: Понеділок, 15 січня 2018, 14:05

14 січня о 16:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку на території приватного домоволодіння по вул. Скіфська с. Велика Знамянка К.Дніпровського району.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять домашні речі та меблі загальною площею 30 кв. м.

Під час розвідки, вогнеборці виявили тіло 78 річної власниці будинку без ознак життя.

О 16:48 пожежу локалізували, а о 18:17 повністю ліквідували горіння.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.



Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

15-17 січня по місту Запоріжжя та на території Запорізької області очікується ожеледиця.

Вночі 15 січня місцями на території Запорізької області очікуються пориви північно-східного вітру до 15-20 м/с, хуртовина.



Прогноз погоди на 15 січня 2017 року

по Запорізькій області

Хмарно, сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с, місцями хуртовина, температура повітря вночі 7-12о морозу, вдень 3-8о морозу.

по місту Запоріжжя

Хмарно, сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 9-11о морозу, вдень 5-7о морозу.

Прогноз погоди на 16 - 17 січня 2018 року.

по Запорізькій області

16.01.18 – Хмарно, вночі невеликий сніг, вдень місцями невеликий сніг, ожеледиця, вітер південно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 7-12о морозу, вдень 0-5о морозу.

17.01.18 – Хмарно, вночі невеликий сніг, вдень опади, ожеледиця, вітер південно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 2-7о морозу, вдень від 2о морозу до 3о тепла.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час перебування на вулиці. Дотримуйтесь елементарних правил безпечної поведінки, зокрема під час керування автомобілем. При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

Шановні громадяни! Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження. Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».



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ГУ ДСНС України у Запорізькій області