НА ЗАПОРІЖЖІ ПАСАЖИРСЬКИЙ ПОТЯГ ЗІШТОВХНУСЯ З АВТОМОБІЛЕМ
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- Опубліковано: Вівторок, 16 січня 2018, 10:06
У результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Якимівському районі на залізничному переїзді, водій та пасажир автомобіля отримали тілесні ушкодження. Відкрито кримінальне провадження. 14 січня близько 10:00 в Якимівському районі на залізничному переїзді зіштовхнулись пасажирський потяг та легковий автомобіль «ВАЗ-2101». Внаслідок аварії водію автомобіля, 1963 року народження та пасажиру, 1997 року народження лікарями надана медична допомога. До лікарні нікого не госпіталізували.
Водій автомобіля «ВАЗ-2101» на автодорозі від селища міського типу Якимівка в напрямку автошляху «Харків-Сімферополь» на північному переїзді намагався переїхати залізничний переїзд без шлагбаума. За попередніми даними, він не виконав вимогу звукового та світлового сигналу та не впевнився в безпеці руху через переїзд.
На даний час встановлюються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що в Мелітопольському районі водій автомобіля виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем. В результаті аварії тілесні ушкодження отримали четверо осіб, серед яких вагітна жінка.
Відділ комунікації
поліції Запорізької області
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