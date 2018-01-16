Деталі Опубліковано: Вівторок, 16 січня 2018, 10:06

У результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Якимівському районі на залізничному переїзді, водій та пасажир автомобіля отримали тілесні ушкодження. Відкрито кримінальне провадження. 14 січня близько 10:00 в Якимівському районі на залізничному переїзді зіштовхнулись пасажирський потяг та легковий автомобіль «ВАЗ-2101». Внаслідок аварії водію автомобіля, 1963 року народження та пасажиру, 1997 року народження лікарями надана медична допомога. До лікарні нікого не госпіталізували.

Водій автомобіля «ВАЗ-2101» на автодорозі від селища міського типу Якимівка в напрямку автошляху «Харків-Сімферополь» на північному переїзді намагався переїхати залізничний переїзд без шлагбаума. За попередніми даними, він не виконав вимогу звукового та світлового сигналу та не впевнився в безпеці руху через переїзд.

На даний час встановлюються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що в Мелітопольському районі водій автомобіля виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем. В результаті аварії тілесні ушкодження отримали четверо осіб, серед яких вагітна жінка.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області