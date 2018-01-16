Деталі Опубліковано: Середа, 17 січня 2018, 08:27

Напередодні рятувальники попереджали населення про погіршення погодних умов, про те це не стало на заваді виникненню надзвичайних подій, особливо під час

дорожньо-транспортного руху.

Упродовж доби бійці ДСНС 6 разів надавали допомогу населенню у зв’язку з погіршенням погодних умов. Всього із снігових заметів вивільнили 9 автомобілів а також 16 людей, які потребували допомоги. На щастя, ніхто не постраждав.

Рятувальники, використовуючи гнучке зчеплення та пожежний автомобіль вивільнили автотранспортні засоби з снігових заметів на тверде покриття, де вони продовжили шлях самостійно.

Всього для надання допомоги залучалось 6 одиниць спецтехніки та 26 рятувальників.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до водіїв та пасажирів з проханням в дні несприятливих погодних умов утримуватись від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям рятувальники рекомендують укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі, ковдру для можливості зігрітися у разі виникнення у надзвичайну ситуацію. При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавати найбільш проїзним трасам обласного значення. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.

В період сильних снігопадів звертаємося до громадян з проханням прибрати власний транспорт з вулиць, не перешкоджати руху пожежного та аварійно-рятувального автотранспорту, не перекривати проїжджі частини доріг, під'їзди до будинків, пожежних гідрантів та водоймищ.

Задля уникнення трагедій варто також утриматися від виходу на перший нестійкий тонкий лід та не допускати на нього дітей! Крім того, похолодання загрожує обмороженнями при неправильному підборі одягу, перебуванні на свіжому повітрі у стані алкогольного сп'яніння. Не наражайте себе на небезпеку! Не допустіть трагедії в ваших родинах!

Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

16-17 січня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області очікуються пориви південно-східного вітру до15-20 м/с, на дорогах ожеледиця..



Прогноз погоди на 17 - 18 січня 2018 року.

по Запорізькій області

17.01.18– Хмарно, вночі невеликий сніг, вдень опади, місцями ожеледиця, вітер південно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 1-6 о морозу, вдень 0-5о тепла.

18.01.18– Хмарно, опади, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, ожеледиця, вітер південно-східний 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, температура повітря протягом доби 0-5отепла..

Рятувальники звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час перебування на вулиці. Дотримуйтесь елементарних правил безпечної поведінки, зокрема під час керування автомобілем. При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

Шановні громадяни! Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження. Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».