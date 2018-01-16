У м. Токмак бійці ДСНС ліквідували пожежу в одноповерховому житловому будинку
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- Опубліковано: Середа, 17 січня 2018, 09:47
15 січня о 09:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку по вул. Скелястій м. Токмак.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять домашні речі та меблі на загальній площі 30 кв.м.
О 09:45 пожежу локалізували, а о 12:08 повністю ліквідували горіння.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
ГУ ДСНС України у Запорізькій області
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