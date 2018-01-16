Деталі Опубліковано: Середа, 17 січня 2018, 09:56

Менше доби знадобилося працівникам поліції ювенальної превенції, щоб розшукати неповнолітнього, який зник у Бердянську. 15 січня про зникнення 16-річного

хлопця до поліції повідомила мати. Неповнолітній пішов з дому та пропав. Його мобільний телефон вимкнений.

Працівники поліції ювенальної превенції встановили місцезнаходження підлітка. Хлопець знаходився у знайомих. Стосовно неповнолітнього злочинів вчинено не було. Після профілактичної бесіди поліцейські передали сина матері.

Всього з початку 2018 року працівники Головне управління Національної поліції в Запорізькій області встановили місцезнаходження 26 неповнолітніх. Всі зниклі діти були розшукані протягом доби.

Відділ комунікації поліції Запорізької області