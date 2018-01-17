Деталі Опубліковано: Середа, 17 січня 2018, 19:26

За даними УкрГідрометцентру внаслідок впливу активного циклону в Україні протягом 18-20 січня прогнозується суттєве ускладнення погодних умов. У Запорізькій області прогнозується сильний дощ з переходом в сніг, посилення вітру до 25-28 м/с. На дорогах України ожеледиця.

У зв’язку із цим, ГУ ДСНС України у Запорізькій області спільно із Управлінням патрульної поліції Запорізької області звертається до водіїв та пасажирів з проханням в дні несприятливих погодних умов утримуватись від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям рекомендуємо укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі, ковдру для можливості зігрітися у разі виникнення надзвичайної ситуації.

За таких погодних умов правоохоронці радять водіям бути особливо уважними, під час руху неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.

До уваги водіїв вантажівок! При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавати найбільш проїзним трасам обласного значення. Заздалегідь скоригуйте маршрути свого руху та будьте готові перечекати негоду на спеціально відведених для цього майданчиках. Шановні водії, будьте уважними та обережними на дорогах, особливо під час несприятливих погодних умов!

В період сильних снігопадів звертаємося до громадян з проханням прибрати власний транспорт з вулиць, не перешкоджати руху пожежного та аварійно-рятувального автотранспорту, не перекривати проїжджі частини доріг, під'їзди до будинків, пожежних гідрантів та водоймищ.

Не наражайте себе на небезпеку! Не допустіть трагедії в ваших родинах!