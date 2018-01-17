Деталі Опубліковано: Четвер, 18 січня 2018, 14:10

Напередодні рятувальники попереджали населення про погіршення погодних умов, про те це не стало на заваді виникненню надзвичайних подій, особливо під час дорожньо-транспортного руху.

Упродовж доби бійці ДСНС 4 рази надавали допомогу населенню у зв’язку з погіршенням погодних умов. Всього із снігових заметів вивільнили 4 автомобіля а також врятували 6 людей, які потребували допомоги. На щастя, ніхто не постраждав.

Рятувальники, використовуючи гнучке зчеплення та пожежний автомобіль вивільнили автотранспортні засоби з снігових заметів на автодорогу, де вони продовжили шлях самостійно.

Всього для надання допомоги залучалось 4 одиниці спецтехніки та 14 рятувальників.

м. Мелітополь: за добу вогнеборці ліквідували 2 загорання автомобілів

За минулу добу у м. Мелітополь сталося 2 загорання автомобілів.

Так, 18 січня о 01:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу в смт Мирне Мелітопольського району.Прибувши на місце події, встановлено, що горить автомобіль Mitsubishi Outlander на площі 2 кв.м.

Вже о 02:19 пожежу локалізували, а о 02:29 повністю ліквідували пожежу.

Того ж дня о 02:35 в м. Мелітополь горів автомобіль «Suzuki Grand Vitara» на площі 7 кв.м. Внаслідок пожежі пошкоджено пасажирський мікроавтобус «Богдан» на площі 2 кв.м. та мікроавтобус «Volkswagen» на площі 10 кв.м.

Вже о 02:47 пожежу локалізували, а о 02:59 повністю ліквідували пожежу.

На ліквідацію пожеж від ГУ ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

За фактом подій відповідні органи ведуть розслідування.

Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

18 січня на території Запорізької області очікуються складні погодні умови: сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, посилення південно-східного вітру до 17-22 м/с, місцями пориви 25-29м/с.

Прогноз погоди на 19 - 20 січня 2018 року.

по Запорізькій області

19.01.18 – Хмарно з проясненнями, опади, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, ожеледиця, вітер південно-західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0-5о морозу, вдень 0-5о тепла.

20.01.18 – Хмарно з проясненнями, місцями опади, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, ожеледиця, вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0-5о морозу, вдень 0-5о тепла.