Вітаємо, любі читачі!

Деталі грудня 31, 2016

Колектив газети "Запорізька правда" вітає Вас з Новим Роком та Різдвом Христовим!



Нехай магічна чарівність цих свят буде в посмішках Ваших близьких, урочистих вітаннях, особливій теплоті, радості, які створюють дивовижне відчуття світла, злагоди і щастя.

Зичимо здоров’я, здійснення всіх бажань і надій, успіхів у Ваших справах, щоб кожен день був наповнений благополуччям та мудрістю, яка допоможе здолати всі негаразди.

Щиро бажаємо радості, любові, достатку в домі, щасливої та щедрої долі, а впевненість у завтрашньому дні хай назавжди наповнює Ваші серця!

З повагою, Ваша "Запорізька правда".