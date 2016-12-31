Saturday, December 31, 2016
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Вітаємо, любі читачі!

Деталі
грудня 31, 2016

 

Колектив газети "Запорізька правда" вітає Вас з Новим Роком та Різдвом Христовим!


Нехай магічна чарівність цих свят буде в посмішках Ваших близьких, урочистих вітаннях, особливій теплоті, радості, які створюють дивовижне відчуття світла, злагоди і щастя.
Зичимо здоров’я, здійснення всіх бажань і надій, успіхів у Ваших справах, щоб кожен день був наповнений благополуччям та мудрістю, яка допоможе здолати всі негаразди.
Щиро бажаємо радості, любові, достатку в домі, щасливої та щедрої долі, а впевненість у завтрашньому дні хай назавжди наповнює Ваші серця!
З повагою, Ваша "Запорізька правда".

 

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