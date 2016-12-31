Новорічне привітання голови облдержадміністрації Костянтина Бриля

Деталі грудня 31, 2016

Дорогі запоріжці! Щиро вітаю вас зі святом Нового року!

Насамперед хочу подякувати всім вам за плідну працю і вагомі звершення у 2016 році. Він був багатим на важливі події для нашого регіону. Ми ввійшли до п'ятірки найкращих у впровадженні реформи децентралізації, проголошеної Президентом України Петром Порошенком. Нині на карті Запорізької області ми бачимо вже 24 об’єднані територіальні громади. Причому в 2016 було створено 18 нових, що втричі більше ніж торік. Упевнений, всі вони стануть не просто прикладом, а рушійною силою для Запорізького регіону.

Ще один напрямок, яким ми можемо пишатися по праву, - втілення в життя науково-педагогічного експерименту інклюзивної освіти. Запорізька область стала першою в Україні, де Благодійний Фонд Порошенка спільно з Міністерством освіти і науки впроваджує функціонування та розвиток інклюзивного освітнього середовища. Головна мета цього проекту - допомогти дітям з інвалідністю мати повноцінне суспільне життя. І ми обов'язково впораємось! Адже рівень будь-якого суспільства можна виміряти саме ставленням до людей з особливими потребами.

Чимало кроків було започатковано в 2016 році саме в Запорізькій області. Ми пишаємось і програмою «Урожай», і співпрацею з аграріями, і проведенням міжнародного «InCo Forum». Проте все це не стало б реальністю, якби не наші захисники - українські воїни. Тож хочу подякувати за мужність та вірність тим, хто зустріне новий рік в окопах, а не за святковим столом. Вірю, 2017 рік принесе мир та спокій на українську землю. І разом ми досягнемо нових звершень у подальшому розвитку нашої держави!

Нехай Новий рік повниться добром і миром, упевненістю в світлому завтрашньому дні! Щиро бажаю вам та вашим рідним доброго здоров’я, благополуччя, злагоди та щастя. Веселих свят і щасливого року!

Голова облдержадміністрації

Костянтин Бриль