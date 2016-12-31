З Новим роком і Різдвом Христовим, дорогі земляки!

Деталі грудня 31, 2016

З Новим роком заходять до наших осель і сердець нові надії і сподівання, плани і перспективи.

Гортаючи сторінки року, що минає, ми дякуємо йому за вагомі здобутки і результати у різних галузях і сферах розвитку нашого Запорізького краю, за людей, які зустрілися на нашому шляху і з якими ми пліч-о-пліч працювали задля розвитку нашого регіону, за те, що над нашою благодатною землею простилається мирне небо.

В новий рік ми дивимося з новою надією, що разом у нас усе вийде.

Щиро бажаю вам, шановні запоріжці, щоб у ваших оселях було тепло і затишно, щоб у родинах панували злагода, любов і добробут. Хай у Новому році вам здоровиться, мріється і віриться у щасливе майбуття.

Добра вам, стабільності, миру і нових перемог!

Голова Запорізької обласної ради

Григорій Самардак