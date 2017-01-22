Sunday, January 22, 2017
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22 січня – День Соборності України

Деталі
січня 22, 2017

День 22 січня 1919 року увійшов до книги історії української держави золотою сторінкою – як підсумок багатовікової боротьби нашого народу за єдність.

Саме сього дня Україна стала соборною, а народ східної і західної її частин – єдиним.
Сьогодні ми – нащадки славних борців за українську соборність і державність – маємо бути гідними їхнього прагнення до єдності нашого народу і подвигів на благо української нації. І ми всі, кожен на своєму місці, робимо все можливе для розвитку рідного краю і зміцнення української держави.
Будьмо ж єдиними сьогодні і повсякчас! І нехай у соборності душ і єдності дій панує злагода, мир і добробут! З Днем Соборності України, дорогі земляки!

 

Голова Запорізької
обласної ради                                                                                                 Григорій Самардак

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Запорізької обласної ради

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