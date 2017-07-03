Прогноз погоди по Запорізькій області з 03.07 по 05.07

Деталі липня 03, 2017

Прогноз погоди на 03 липня 2017 року

по Запорізькій області



Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний 7-12 м/с, температура повітря вночі 17-22о, вдень 28-33о.

по місту Запоріжжя

Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний 7-12 м/с, температура повітря вночі 18-20о, вдень 29-31о.

Прогноз погоди на 04 – 05 липня 2017 року

по Запорізькій області

04.07.17 - Мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями шквал, вітер північний 7-12 м/с, вдень місцями 15-20 м/с,температура повітря вночі 17-22о, вдень 25-30о.

05.07.17 - Мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 25-30о.