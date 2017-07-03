Monday, July 03, 2017
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Прогноз погоди по Запорізькій області з 03.07 по 05.07

Деталі
липня 03, 2017

Прогноз погоди на 03 липня 2017 року
по Запорізькій області


Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний 7-12 м/с, температура повітря вночі 17-22о, вдень 28-33о.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний 7-12 м/с, температура повітря вночі 18-20о, вдень 29-31о.
Прогноз погоди на 04 – 05 липня 2017 року
по Запорізькій області
04.07.17 - Мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями шквал, вітер північний 7-12 м/с, вдень місцями 15-20 м/с,температура повітря вночі 17-22о, вдень 25-30о.
05.07.17 - Мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 25-30о.

 

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