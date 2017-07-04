Деталі липня 04, 2017

Перебуваючи з робочою поїздкою в Бердянську, голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак скористався нагодою і поза планом відвідав два оздоровчих центри на березі Азовського моря, в яких діти відпочивають за кошти обласного бюджету.

Один із них – дитячий табір «Меотіда» у Приморському районі. Сьогодні тут відпочивають близько 400 дітей, з них майже всі - маленькі мешканці Запорізької області, в тому числі із сімей, які мають статус малозабезпечених, багатодітних та сімей учасників АТО, а також учнів спортивного інтернату.

Григорій Самардак завітав до їдальні саме під час завершення сніданку і поцікавився у малечі, чи задоволені вони харчуванням, подивився на умови проживання та оздоровлення маленьких відпочивальників.

- Під час спілкування із дітьми було зрозуміло, що відпочивати тут, у «Меотіді» їм подобається, - прокоментував голова Запорізької обласної ради. - Так, оздоровчий центр побудований давно, але територія табору доглянута, діти забезпечені усім необхідним. Організація дозвілля також на високому рівні. Приємно відзначити, що педагоги приділяють увагу патріотичному вихованню, а серед співпрацівників закладу є навіть молоді учасники АТО. Це добре, адже вони знаходять своє призначення у мирному житті в такій благородній справі, як виховання та оздоровлення дітей.

За словами генерального директора ТОВ «Меотіда» Владислава Блюміна, цьогоріч їх оздоровчий центр виграв тендер на 800 путівок. Діти забезпечені необхідними умовами: повноцінним 5-тиразовим харчуванням, кімнати для проживання оснащені новими меблями, на території табору є власний пляж. Колектив оздоровчого центру піклується не тільки про належні умови проживання дітей, а й про насичений цікавими заходами вільний час малечі.

Ще один оздоровчий центр, який відвідав голова обласної ради – «Факел». Він розташований у Бердянську і також приймає на відпочинок дітей за кошти з обласного бюджету. Наразі в закладі перебувають 497 дітей, з них, 150 хлопців і дівчат - із Запорізької області. Голова обласної ради Григорій Самардак відзначив, що оздоровчий центр добре оснащений - сучасні корпуси, нові меблі, облаштована їдальня і харчоблок, багате на вітаміни, збалансоване меню. Але головний критерій якості відпочинку – враження дітей, - зауважив Григорій Самардак і поділився, що діти були одностайні у тому, що відпочивати на узбережжі Азовського моря їм подобається.

- З обласного бюджету цього року виділені понад 23 млн.грн. на оздоровлення дітей, і для мене дуже важливо побачити, що ці кошти використовуються максимально ефективно, - зауважив голова обласної ради. – По-перше, це не просто витрати, ми вкладаємо кошти в оздоровлення, отже в профілактику захворюваності серед дітей. По-друге, кошти направлені на придбання путівок, це підтримка і розвиток закладів дитячого відпочинку Запорізької області, адже це також і робочі місця для молоді, для педагогів, для працівників харчової промисловості. Отже, це кошти, які зрештою, знову повертаються до обласного бюджету.

Григорій Самардак також відзначив той факт, що у дитячих таборах відпочивають не тільки дітки з Запорізької області, а й з інших регіонів України, що говорить на користь того, що імідж Азовського узбережжя відновлюється, повертається заслужена довіра до Запорізької області, як до центру літнього відпочинку та якісного оздоровлення. А серед закладів існує здорова конкуренція, що дозволяє їм розвиватися.