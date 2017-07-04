Tuesday, July 04, 2017
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У Запорізькій області внаслідок аварії загинула 3-місячна дитина

Деталі
липня 04, 2017

За фактом дорожньо-транспортної пригоди у Бердянському районі триває розслідування.


2 липня близько 14:40 на 567 км шляху «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» у Бердянському районі сталася дорожньо-транспортна пригода.
51-річний водій автомобіля «Мерседес Віто» виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ» під керуванням 30-річного мешканця Бердянського району, який рухався в попутному напрямку та повертав ліворуч. Після цього «Мерседес Віто» скоїв зіткнення ще з одним легковиком «ВАЗ» під керуванням 26-річного жителя Бердянська, який рухався назустріч.
Внаслідок аварії до міської лікарні з тілесними ушкодженнями доставили 20-річну жінку та її 3-місячну доньку, які їхали в останньому транспортному засобі. Дитина від отриманих травм померла у відділенні реанімації.
На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває подальше розслідування.
Поліцейські нагадують громадянам, що під час поїздки необхідно обов’язково застосовувати пасок безпеки, а дітей перевозити у спеціально обладнаних кріслах та в жодному разі не садити неповнолітніх на переднє сидіння.

 


Відділ комунікації поліції Запорізької області

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